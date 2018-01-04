القبض على عاطلين بتهمة سرقة سيارة نقل بالإكراه فى الصف

أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة نقل بالإكراه بالصف، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
تلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف بلاغا من سائق يفيد تهديد عاطلين له وسرقة سيارته النقل بالإكراه.
وبإجراء التحريات تم التوصل لهوية المتهمين، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن السيارة ،وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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