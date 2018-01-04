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الخميس، 04 يناير 2018 07:55 م
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القبض على حلاق بحوزته 785 طربة حشيش فى الإسكندرية

الخميس، 04 يناير 2018 03:52 م
القبض على حلاق بحوزته 785 طربة حشيش فى الإسكندرية المتهم والمضبوطات


الإسكندرية – أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، من ضبط "م ا ش" شهرته محمد الحلاق " 41 سنة حلاق مقيم منطقة الكينج مريوط  دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية جنايات القسم "مخدرات"  بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالمواد المخدرة  خاصة مخدر الحشيش.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه وبحوزته 785طربه لمخدر الحشيش "تزن حوالي 200 كيلو جرام ، وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

 

تحرر المحضر جنايات قسم شرطة ثان العامرية وجارى العرض على النيابة.

 

 

 


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