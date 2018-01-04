القابضة الغذائية: توفير السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بفروع جمعيتى

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بفروع جمعيتى فى مختلف المحافظات، بأسعار منافذ المجمعات الاستهلاكية نفسها لتلبية احتياجات المواطنين أولاً بأول .

وأضاف الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص على استمرار وجود مخزون استراتيجى من السلع خاصة الأساسية، وكذلك استمرار طرح منتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السلع نفسها فى الأسواق الأخرى .

وكان الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد توفير كافة المنتجات والسلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تم توفير 45 ألف طن أرز بسعر 650 قرشًا للكيلو من خلال بطاقات التموين، وكذلك بالمجمعات، لافتًا إلى توفير السلع أولاً بأول.