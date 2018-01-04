video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 05:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القابضة الغذائية: توفير السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بفروع جمعيتى

الخميس، 04 يناير 2018 02:00 ص
القابضة الغذائية: توفير السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بفروع جمعيتى مشروع جمعيتى


كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق


أكد الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بفروع جمعيتى فى مختلف المحافظات، بأسعار منافذ المجمعات الاستهلاكية نفسها لتلبية احتياجات المواطنين أولاً بأول .

 

وأضاف  الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين حريص على استمرار وجود مخزون استراتيجى من السلع خاصة الأساسية، وكذلك استمرار طرح منتجات اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السلع نفسها فى الأسواق الأخرى .

 

وكان الدكتور علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أكد توفير كافة المنتجات والسلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تم توفير 45 ألف طن أرز بسعر 650 قرشًا للكيلو من خلال بطاقات التموين، وكذلك بالمجمعات، لافتًا إلى توفير السلع أولاً بأول.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التموين: شهر يناير فرصة أخيرة للتجار لتسعير المنتجات الغذائية

القابضة الغذائية

علاء فهمى

السلع الغذائية

اللحوم والدواجن

فروع جمعيتى



لا تفوتك
"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

"صوتى للسيسى فى 2018" ترند على تويتر.. ومغردون: رجع هيبة الدولة إلى مصر

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

فيديو.. هروب عناصر الحرس الثورى الإيرانى من أمام المتظاهرين فى أصفهان

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

"التعليم" تُمد فترة التسجيل للمشاركة بامتحانات بالثانوية العامة لـ8 يناير

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة