"الفرنسية": مئات المتظاهرين فى غزة احتجاجا على انقطاع الكهرباء

"الفرنسية": مئات المتظاهرين فى غزة احتجاجا على انقطاع الكهرباءالخميس، 04 يناير 2018 11:22 م
انقطاع الكهرباء
(أ ف ب)
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أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن مئات الفلسطينيين تظاهروا الخميس، فى مخيم جباليا للاجئين فى قطاع غزة احتجاجا على انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة.
وأطلق المتظاهرون شعارات ضد السلطة الفلسطينية وضد حركة حماس على حد سواء، ونددوا بالانقطاعات اليومية للكهرباء فى القطاع وارتفاع نسبة البطالة ما يزيد من تفاقم الاوضاع الاجتماعية للسكان.
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