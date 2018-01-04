العبادى: الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب موظفى كردستان بصورة واضحة وعادلة





بغداد أ ش أ





أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، أن الحكومة المركزية ماضية بتأمين رواتب موظفى كردستان بصورة واضحة وعادلة.

وقال المكتب الإعلامى للعبادى فى بيان نقلته ( السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس الوزراء استقبل وفدا يضم عددا من الأحزاب الكردية.

وأكد العبادى على وحدة العراق مع ضمان التنوع العرقى والمذهبي، مضيفا : "إننا بالوحدة استطعنا الانتصار على داعش، وأن المسؤولية الملقاة على عاتقنا تتمثل برعاية جميع المواطنين العراقيين".

وأوضح البيان أن الوفد الكردى قدم التهانى للعبادى بالانتصارات المتحققة وحكمته فى قيادة المعركة ضد عصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن الوفد اكد على اقتناعه بعراق موحد، وأن تحل الإشكالات بين المركز والإقليم ضمن الدستور الذى صوت عليه الجميع.

كان القيادى فى الجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر، صرح فى وقت سابق، بتوجه وفد كردى إلى العاصمة بغداد من أجل إجراء مباحثات مع المسؤولين الحكوميين.