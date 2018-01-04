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"الصيادلة" : 272 حصلوا على تراخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية خلال عام

الخميس، 04 يناير 2018 04:19 م
"الصيادلة" : 272 حصلوا على تراخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية خلال عام الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة


كتب وليد عبد السلام
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قال الدكتور حسام حريرة الأمين العام لنقابة الصيادلة ومشرف على ملف التراخيص أن عدد الصيادلة الذين حصلوا على تراخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية خلال عام و4 أشهر وصل الى 272 صيدلياً.
 
وأوضح فى بيان اليوم أنه تمت الموافقة على تراخيص الصيادلة الذين انطبقت عليهم شروط الحصول على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة، أو دبلومة فى قسمى الميكروبيولوجى أو الكيمياء الحيوية" بعد عرض أوراقهم على اللجنة المختصة بالتحاليل الطبية.
 
 

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التحاليل الطبية



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