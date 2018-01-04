"الصيادلة" : 272 حصلوا على تراخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية خلال عام





كتب وليد عبد السلام





قال الدكتور حسام حريرة الأمين العام لنقابة الصيادلة ومشرف على ملف التراخيص أن عدد الصيادلة الذين حصلوا على تراخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية خلال عام و4 أشهر وصل الى 272 صيدلياً.

وأوضح فى بيان اليوم أنه تمت الموافقة على تراخيص الصيادلة الذين انطبقت عليهم شروط الحصول على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة، أو دبلومة فى قسمى الميكروبيولوجى أو الكيمياء الحيوية" بعد عرض أوراقهم على اللجنة المختصة بالتحاليل الطبية.