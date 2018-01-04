الصوت والضوء تعفى المرشدين السياحيين من رسوم برامجها حتى يونيو المقبل

الصوت والضوء تعفى المرشدين السياحيين من رسوم برامجها حتى يونيو المقبلالخميس، 04 يناير 2018 03:25 م
سامح سعد
كتب عبد الحليم سالم
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قرر سامح سعد رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصوت والضوء، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العاماعفاء المرشدين السياحيين المصريين والأجانب من رسوم عروض الشركة فى كل المناطق الأثرية اعتبارا من يناير الجارى حتى يونيو المقبل.
كما قرر رئيس الشركة منح المرافقين للمرشدين، إعفاء بنسبة 50٪ خلال نفس الفترة، وفقا لبيان صحفى صادر عن الشركة اليوم الخميس.
وقالت الشركة إن الغرض من ذلك تنشيط السياحة، وايضا التعريف بالحضارة المصرية العريقة.
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