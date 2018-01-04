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"الصناعات الغذائية": تعاون بين التجار و"التموين" لتطبيق قرار كتابة الأسعار

الخميس، 04 يناير 2018 06:00 ص
"الصناعات الغذائية": تعاون بين التجار و"التموين" لتطبيق قرار كتابة الأسعار سلع غذائية


كتبت: دانه الحديدى
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أكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، وجود تعاون تام بين التجار وبين وزارة التموين، لتطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع.

وأضاف الجزايرلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه رغم وجود صعوبات عديدة امام تطبيق القرار، الا أنه يوجد تعاون تام من جانب منتجى الأغذية لتطبيقه، خاصة أن القرار تم تفعيله اعتبارا من الأول من يناير الجارى.

جدير بالذكر أن قرار وزير التموين رقم 330، ينص على تدوين الأسعار على السلع الغذائية، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعيه ضريبية تتضمن "سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها"، كذلك إلزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.

وبحسب القرار يتم الإعلان عن السعر، إما بكتابته على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "ستيكر" على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

ويهدف القرار إلى ضمان إتاحة المنتج فى الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره، وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى السوق، بجانب بناء قاعدة سلعية و تفعيل آليات التكامل بين كل الأجهزة التنفيذية المعنية.

 

 


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الصناعات الغذائية

التموين

قرار كتابة الأسعار

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