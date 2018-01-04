"الصحفيين العرب" ينظم حفل تأبين للراحل إبراهيم نافع ويخصص جائرة باسمه





كتب محمد السيد





أكد مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب، على أنه سيتم تنظيم حفل تأبين للكاتب الصحفى إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق بالتعاون مع نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام، مضيفًا أنه سيتم تحيد موعد حفل التأبين خلال الأيام القادمة.

وأضاف اللامى، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تخصيص جائزة للاتحاد باسم الراحل إبراهيم نافع، مؤكدًا على أنه سيشارك اليوم فى عزاء إبراهيم نافع يرافعه عدد من أعضاء الاتحاد.