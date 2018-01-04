الصحة العالمية: انخفاض إصابات أنفلونزا الطيور فى مصر لـ3 حالات خلال 2017





كتبت أمل علام





كشف الدكتور أشرف العدوى استشارى الأمراض الصدرية، الخبير بمنظمة الصحة العالمية، أن أنفلونزا الطيور حاليًا انحصرت وعدد الحالات المصابة فى عام 2017 طبقًا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وعدد الحالات التى أصيبت بأنفلونزا الطيور خلال هذا العام فى مصر فقط هم 3 حالات فقط، طبقًا لآخر إحصائية أصدرتها منظمة الصحة العالمية فى ديسمبر 2017، مما يدل على انتهائها من مصر.

وقال الخبير بمنظمة الصحة العالمية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يعتبر رقمًا ضئيلاً جدًا، مشيرًا إلى أن أنفلونزا الطيور "AH5N1 "، عبارة عن فيروس حيوانى يصيب الطيور الداجنة، ولا ينتقل إلى الإنسان بسهولة، حيث ينتقل فقط فى حالة المخالطة الوثيقة بين الطيور والإنسان، ولا ينتقل من إنسان إلى إنسان إلا نادرًا جدًا عكس الأنفلونزا الموسمية.

وأضاف، أن أنفلونزا الخنازير هى فيروس حيوانى يصيب الخنازير، ولا ينتقل إلى الإنسان بسهولة إلا فى حالة المخالطة الشديدة، أما الانفلونزا الجائحة فحدثت فى التاريخ أكثر من مرة واحدة، وتحدث نتيجة تبادل الجينات ما بين أنفلونزا الطيور والبشر، وحدثت من قبل فى مصر والعالم عام 2009، والتى سميت بالأنفلونزا المستجدة، وهى ناتجة عنه فيروس جديد أكثر ضراوة غير معروف بالنسبة للجهاز المناعى للبشر، ولديه قدرة أكبر على الإصابة والانتشار بين البشر، وحتى الوفاة أكثر من الأنفلونزا الموسمية.