الشيخ عبد اللطيف طلحة.. نموذج أزهرى شرف مصر فى السنغال





كتب عبده زكى





كأى مبعوث يرسله الأزهر إلى أفريقيا داوم على إلقاء محاضراته بين الحين والآخر، إلى أن خطب الجمعة فى أكبر مركز إسلامى غرب إفريقيا يضم جميع مراحل التعليم ويصلى فيه عدد هائل من السنغاليين، خاصة أنهم لا يصلون إلا بالمساجد الجامعة وفقا للمذهب المالكى الذى يقتدون به.

وبعد انتهاء الصلاة، أصبح الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة حديث العاصمة داكار، وطلب منه وزير التربية والتعليم هناك أن يكتب لها المناهج التعليمية الإسلامية فوافق إعلاء لمكانة مصر والأزهر الشريف رغم تحمله نفقات مالية.

بدأ الشيخ فى كتابة المناهج وإرسال ما يكتبه إلى مصر للمراجعة على نفقته الخاصة، وبعدها بقليل طلب وزير التعليم السنغالى من السفارة المصرية أن يعمل عبد اللطيف مستشارا له لتطوير التعليم العربى الإسلامى وزاد ذلك من أعباء الرجل لكنه لم يتراجع لطالما فى هذا رفع لراية مصر بالمحافل الدولية واستمرار لا لمكانتها الأفريقية التى تحظى بها.

ورويدا رويدا، ظهر الشيخ عبد اللطيف فى القنوات التليفزيونية السنغالية وشارك فى مؤتمرات تستهدف مواجهة الإرهاب كممثل للأزهر والسفارة المصرية حضر مؤتمر"الإرهاب وأثره على التنمية "برعاية رئيس الجمهورية السنغالى فى مارس 2016 وقدم للمؤتمر بحثا عن دور الأزهر فى مكافحة الإرهاب البحث نال استحسان المشاركين وحظى بالتصفيق 6 مرات حتى أن رئيس رابطة العالم الإسلامى طلب منه إلقاء كلمة فى الجلسة الختامية.

كما ألقى الشيخ عبد اللطيف كلمة فى مؤتمر الإرهاب بداكار 2015 عندما اختطفت جماعة بوكو حرام النيجيرية 350 طالبة، وهى الكلمة التى أعاد التليفزيون السنغالى بثها أكثر من مرة فى نشرات الأخبار.

ووزع الشيخ عبد اللطيف أكثر من ربع مليون نسخة من المصحف الشريف قدمها أهل الخير من الخليج، وتم تكريمه على أكثر من صعيد فى السنغال وما زال اسمه محفورا فى الأذهان هناك.

وأعلنت دول إسلامية استعدادها لتبنى الشيخ وإعادته باسمها للسنغال لكنه رفض أن ينسب مجهوده لغير مصر رغم العروض التى يسيل لها اللعاب، ويبقى أن تكرم جهة مصرية الشيخ الذى أنفق أكثر من نصف ماله فى بعثته.