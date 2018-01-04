video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 07:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الشيخ عبد اللطيف طلحة.. نموذج أزهرى شرف مصر فى السنغال

الخميس، 04 يناير 2018 10:08 م
الشيخ عبد اللطيف طلحة.. نموذج أزهرى شرف مصر فى السنغال الشيخ عبد اللطيف طلحة


كتب عبده زكى
إضافة تعليق


كأى مبعوث يرسله الأزهر إلى أفريقيا داوم على إلقاء محاضراته بين الحين والآخر، إلى أن خطب الجمعة فى أكبر مركز إسلامى غرب إفريقيا يضم جميع مراحل التعليم ويصلى فيه عدد هائل من السنغاليين، خاصة أنهم لا يصلون إلا بالمساجد الجامعة وفقا للمذهب المالكى الذى يقتدون به.

وبعد انتهاء الصلاة، أصبح الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة حديث العاصمة داكار، وطلب منه وزير التربية والتعليم هناك أن يكتب لها المناهج التعليمية الإسلامية فوافق إعلاء لمكانة مصر والأزهر الشريف رغم تحمله نفقات مالية.

بدأ الشيخ فى كتابة المناهج وإرسال ما يكتبه إلى مصر للمراجعة على نفقته الخاصة، وبعدها بقليل طلب وزير التعليم السنغالى من السفارة المصرية أن يعمل عبد اللطيف مستشارا له لتطوير التعليم العربى الإسلامى وزاد ذلك  من أعباء الرجل لكنه لم يتراجع لطالما فى هذا رفع لراية مصر بالمحافل الدولية واستمرار لا لمكانتها الأفريقية التى تحظى بها.

ورويدا رويدا، ظهر الشيخ عبد اللطيف فى القنوات التليفزيونية السنغالية وشارك فى مؤتمرات تستهدف مواجهة الإرهاب كممثل للأزهر والسفارة المصرية حضر مؤتمر"الإرهاب وأثره على التنمية "برعاية رئيس الجمهورية السنغالى فى مارس 2016 وقدم للمؤتمر بحثا عن دور الأزهر فى مكافحة الإرهاب البحث نال استحسان المشاركين وحظى بالتصفيق 6 مرات حتى أن رئيس رابطة العالم الإسلامى طلب منه إلقاء كلمة فى الجلسة الختامية.

كما ألقى الشيخ عبد اللطيف كلمة فى مؤتمر الإرهاب بداكار 2015 عندما اختطفت جماعة بوكو حرام النيجيرية 350 طالبة، وهى الكلمة التى أعاد التليفزيون السنغالى بثها أكثر من مرة فى نشرات الأخبار.

ووزع الشيخ عبد اللطيف أكثر من ربع مليون نسخة من المصحف الشريف قدمها أهل الخير من الخليج، وتم تكريمه على أكثر من صعيد فى السنغال وما زال اسمه محفورا فى الأذهان هناك.

وأعلنت دول إسلامية استعدادها لتبنى الشيخ وإعادته باسمها للسنغال لكنه رفض أن ينسب مجهوده لغير مصر رغم العروض التى يسيل لها اللعاب، ويبقى أن تكرم جهة مصرية الشيخ الذى أنفق أكثر من نصف ماله فى بعثته.

شهادة-تقدير

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عباس شومان يشكر أعضاء بعثة الأزهر للروهينجا والإعلاميين المرافقين لها

رئيس بعثة الأزهر بتشاد: المئات يدخلون الإسلام طواعية

مبعوثى الازهر

الازهر فى السنغال

مبعوث ازهرى

الازهر فى افريقيا

الازهر الشريف

مصر

اخبار مصر



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة