السيطرة علي مشاجرة بين المتهمين بحجز مركز شرطة كرداسة

السيطرة على مشاجزة بين المحتجزين
كتب بهجت أبو ضيف
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نشبت مشاجرة بين عدد من المتهمين المحبوسين علي ذمة قضايا بحجز مركز شرطة كرداسة مساء اليوم الخميس.
وذكر مصدر أمني أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 8 من المتهمين بإصابات متفرقة، وتمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز ومعاونيه من السيطرة علي المشاجرة.
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