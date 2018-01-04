السيطرة علي مشاجرة بين المتهمين بحجز مركز شرطة كرداسة

السيطرة على مشاجزة بين المحتجزين





كتب بهجت أبو ضيف





نشبت مشاجرة بين عدد من المتهمين المحبوسين علي ذمة قضايا بحجز مركز شرطة كرداسة مساء اليوم الخميس.

وذكر مصدر أمني أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 8 من المتهمين بإصابات متفرقة، وتمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث المركز ومعاونيه من السيطرة علي المشاجرة.

