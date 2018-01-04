السيطرة على حريق شقة سكنية فى المرج دون إصابات

حريق شقة - اكتوبر
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء، و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، دون وقوع إصابات.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى و محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، قبل إخماد عملية الحريق.
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