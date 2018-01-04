"السياحة" دعم الطيران العارض من أوكرانيا إلى مصر بـ4 آلاف دولار للرحلة





كتبت ميرفت رشاد





أعلنت وزارة السياحة، زيادة قيمة تحفيز برنامج الطيران العارض القادم من السوق الأوكرانى للمطارات السياحية المصرية لـ 4 آلاف دولار للرحلة، بشرط أن تصل نسب امتلاء الطائرة لـ 80 % لمطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ، ودعم الرحلة بـ 4 آلاف دولار القادمة لمطارات " طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين " بشرط أن يصل الحد الأدنى لمعامل الحمولة بالطائرة لـ 65%، بهدف تنشيط الحركة السياحية الوافدة من السوق الأوكرانى للمدن السياحية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الوزارة فى الخطاب المرسل لغرفة شركات السياحة ، وحصل " اليوم السابع " على نسخة منه، إلغاء شرط الإقامة الفندقية بالنسبة للرحلات القادمة من الدول العربية أسوة بما يتم إتباعه مع باقى الأسواق، أما بالنسبة للطيران المزدوج سيتم الحساب لقيمة التحفيز كرحلة طيران واحدة " لمطار الوصول الأول" وأشارت إلى التزام الوزارة بالسداد المستحقات لشركات الطيران الأجنبية خلال 3 شهور من تاريخ التشغيل ووصول الرحلة إلى المطارات المصرية.

وأكدت " الوزارة " على حرية شركات الطيران فى العمل بأى من برامج التحفيز دون قيد، معلنة عن اعتماد قيمة 25 % كتحفيز إضافى للرحلات أكثر من 6 ساعات طيران وكذلك سعة الطائرة 200 راكب فأكثر .