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السياحة تلغى انتخابات مجلس غرفة السلع ومندوبيها لعدم اكتمال عدد المرشحين

الخميس، 04 يناير 2018 01:14 م
السياحة تلغى انتخابات مجلس غرفة السلع ومندوبيها لعدم اكتمال عدد المرشحين وزير السياحة


كتبت ـ ميرفت رشاد
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خرجت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، من سباق انتخابات عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد والمزمع انعقادها يوم 15 يناير الجارى، لعدم اكتمال عدد المرشحين للانتخابات، بحسب ما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أحمد المهدى مستشار وزير السياحة.

وأكد مصدر بالغرفة رفض ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الغرفة لن تجرى انتخابات لعدم اكتمال عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب ومندوبيها لدى الاتحاد والبالغ عددهم 15 مندوبا، ويجوز لوزير السياحة تعيين العدد المتبقى لاستكمال مجلس الإدارة لمدة 6 شهور، ثم الدعوة للانتخابات جديدة وفقا للائحة اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية الصادر بها قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017.

وقال محمد العباسى، الأمين العام للغرفة، فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"، إن عدد المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة بلغ 4 مرشحين فقط هم "سناء حجازى أدهم دهب، عيسى الخرسانى، على غنيم"، من إجمالى 8 مقاعد بالمجلس، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين لانتخابات مندوبى الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد بلغ 5 مرشحين وهم" مصطفى رسلان – محمد القطان- جودة الشاعر- صلاح الشريف- حسام منير " من إجمالى 15 مندوبا.


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