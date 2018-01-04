"السياحة" استمرار دعم الطيران العارض حتى نهاية أكتوبر 2018





كتبت ميرفت رشاد





أعلنت وزارة السياحة عن استمرار برنامج تحفيز الطيران العارض بأنواعه "منتظم منخفض التكاليف – عارض – مختلط" القادم للمطارات السياحية المصرية حتى 31 أكتوبر 2018، كاشفة عن زيادة قيمة التحفيز لـ6 آلاف دولار للرحلة للطيران المنتظم، وزيادة تحفيز العارض لـ3 آلاف دولار للرحلة.

وكشفت "الوزارة" فى الخطاب المرسل لغرفة شركات السياحة - حصل "اليوم السابع" على نسخة منه- أن قيمة تحفيز الطيران المنتظم منخفض التكاليف 6 آلاف دولار للرحلة بشرط إلا يقل عدد الرحلات من أى سوق عن 22 رحلة أسبوعيا، وأشارت الوزارة إلى أن نسب امتلاء الطائرة لا تقل عن 80 % لمطارى الغردقة ومرسى علم ، و 65 % لمطارات شرم الشيخ – طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين.

وقالت إن قيمة تحفيز برنامج طيران منتظم منخفض التكاليف أقل من 6 ساعات طيران، تصل لـ 4 آلاف دولار للرحلة بشرط أن تتراوح عدد الرحلات المنفذة من أى سوق من 3 إلى 21 رحلة أسبوعيا، كما شملت الضوابط أن تصل نسب امتلاء الطائرة 80 % لمطارى الغردقة ومرسى علم ، و 65 % لمطارات شرم الشيخ – طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين .

وأضافت، أن قيمة تحفيز الطيران مختلط "منتظم منخفض التكاليف وعارض" أقل من 6 ساعات تصل لـ 3 آلاف دولار للرحلة بشرط لا يقل عن 3 رحلات أسبوعيا، لمطارى الغردقة ومرسى علم بشرط أن تصل نسب الامتلاء الطائرة لـ 80 %، وزيادة قيمة تحفيز الطيران لـ 4 آلاف دولار للرحلة لجميع المطارات السياحية الآخرى ما عدا القاهرة شريطة أن تصل نسبة امتلاء الطائرة لـ 65 %.

وأشارت "الوزارة" إلى أن برنامج الطيران العارض لا يتضمن حد أدنى للرحلات، تصل قيمته لـ 2000 دولار للرحلة لمطارى الغردقة ومرسى علم بشرط أن تصل نسبة معامل الحمولة للطائرة لـ 80 %، وزيادة قيمة التحفيز لـ3000 دولار للرحلة للمطارات "شرم الشيخ – طابا – الأقصر – أسوان – أبو سمبل – مرسى مطروح – العلمين" بنسبة امتلاء الطائرة لـ 65 %.