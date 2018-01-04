"السياحة": إلغاء انتخابات عضوية مجلس غرفة المنشآت لعدم اكتمال عدد المرشحين





كتبت ميرفت رشاد





أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبيها لدى الاتحاد، برئاسة المستشار أحمد المهدى المستشار القانونى لوزير السياحة، إلغاء انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية لعدم اكتمال عدد المرشحين على المقاعد المخصص بالمجلس، معلنا عن إجراء انتخابات مندوبين الغرفة لدى الاتحاد والبالغ عددهم 30 مرشحا يتنافسون على 25 مقعدا يمثل الغرفة لدى الجمعية العمومية للاتحاد المزمع إجرائها فى 15 يناير الجارى.

وقال مصدر مسئول بالغرفة، لـ"اليوم السابع"، إن وزير السياحة يحيى راشد سيعيين لجنة لتسيير أعمال الغرفة لمدة 6 أشهر طبقا للائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية، ثم الدعوة لإجراء انتخابات عضوية المجلس بعد انقضاء هذه المدة، لافتا إلى إمكانية اختيار أعضاء اللجنة من المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم سابقا أو غيرهم وفقا لرؤية الوزير.

واستبعدت وزارة السياحة المرشحين حسين أبو شقرة، الدكتور يحيى تامر سلام من قائمة المقبولين لعضوية مجلس إدارة الغرفة، لشغلهما عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين، مما يعد مخالفة لشروط الترشح وفقا للائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية رقم 630 لسنة 2017.