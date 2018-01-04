"السجون" تنتظر هاربا من سجن الفيوم بعد القبض عليه فى عين شمس

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة عين شمس الجزئية، تسليم هارب من سجن الفيوم العمومى خلال أحداث يناير 2011 إلى قطاع مصلحة السجون حيث كان يقضى عقوبة السجن 7 سنوات لاتهامه فى القضية رقم 34006 عين شمس لسنة 2004 " سرقة بالإكراه "وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية برفع اسمه من قوائم المطلوبين.

وفى التفاصيل تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، من القبض على "يحيى ح ح" 35 سنة، عامل، والهارب من سجن الفيوم العمومى خلال أحداث يناير 2011م على ذمة القضية رقم 34006 لسنة 2004م عين شمس " سرقة بالإكراه " والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات، أثناء تردده على منطقة سكنه بالمنطقة.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن تردده، أسفرت عن ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.