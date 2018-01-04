الرئيس هادى يبحث مع السفير السعودى لدى اليمن ملف إعادة الإعمار





عدن أ ش أ





بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الخميس، مع السفير السعودى لدى اليمن، المشرف العام على إعادة الإعمار محمد آل جابر، عددا من القضايا فى مقدمتها ملف إعادة الإعمار والوضع الإنسانى فى اليمن.

وأشاد هادى - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بجهود المملكة لدعم اليمن فى مختلف المواقف والظروف بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا إلى ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن بمختلف مناطقها ومحافظاتها فى مرحلة إعادة الأمل ومواجهة الاحتياجات الغذائية والطبية ومكافحة الأوبئة.

من جانبه أكد السفير السعودى مواقف دول التحالف العربى الثابتة تجاه اليمن حتى استعادة الدولة ووضع حد لقوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية وما ألحقته من أضرار ومعاناة إنسانية وسفك للدماء تجاه أبناء الشعب اليمني، مشيرا إلى أن مجالات التعاون واعدة والمملكة ستظل داعمة لتطلعات الشعب اليمنى فى الأمن والاستقرار.