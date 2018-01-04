video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس هادى يبحث مع السفير السعودى لدى اليمن ملف إعادة الإعمار

الخميس، 04 يناير 2018 02:52 م
الرئيس هادى يبحث مع السفير السعودى لدى اليمن ملف إعادة الإعمار عبدربه منصور هادى الرئيس اليمنى


عدن أ ش أ
إضافة تعليق


بحث الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الخميس، مع السفير السعودى لدى اليمن، المشرف العام على إعادة الإعمار محمد آل جابر، عددا من القضايا فى مقدمتها ملف إعادة الإعمار والوضع الإنسانى فى اليمن.

وأشاد هادى - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بجهود المملكة لدعم اليمن فى مختلف المواقف والظروف بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا إلى ما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليمن بمختلف مناطقها ومحافظاتها فى مرحلة إعادة الأمل ومواجهة الاحتياجات الغذائية والطبية ومكافحة الأوبئة.

من جانبه أكد السفير السعودى مواقف دول التحالف العربى الثابتة تجاه اليمن حتى استعادة الدولة ووضع حد لقوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية وما ألحقته من أضرار ومعاناة إنسانية وسفك للدماء تجاه أبناء الشعب اليمني، مشيرا إلى أن مجالات التعاون واعدة والمملكة ستظل داعمة لتطلعات الشعب اليمنى فى الأمن والاستقرار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس هادى يتلقى دعوة للحديث فى البرلمان البريطانى عن واقع اليمن

عناصر القاعدة ينسحبون من منطقة الوضيع مسقط رأس الرئيس هادى

الرئيس هادى

السفير السعودى

اليمن

إعادة الإعمار



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة