الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من المخطط الاستراتيجى لتنمية سيناء بأقرب وقت





كتب محمد الجالى





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

وقال السفير بسام راضى المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط المبدئى لاستراتيجية تنمية سيناء الذى تم إعداده وفقًا لتوجيهات الرئيس بهدف تحقيق نقلة نوعية بمختلف الأوجه التنموية بشبه جزيرة سيناء، بما يشمله ذلك من تطوير شتى الأنشطة الصناعية والزراعية، وإقامة المجتمعات العمرانية وتحديث البنية التحتية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بمشاركة وزارتى الإسكان والدفاع فى الانتهاء من المخطط النهائى لاستراتيجية تنمية سيناء فى أقرب وقت ممكن، وذلك تمهيدًا للبدء فى تنفيذ كافة الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية بسيناء، بالإضافة إلى إنشاء المدن والتجمعات السكانية الجديدة والانتهاء من القرى الجارى إنشاؤها، وكذلك مشروعات الطرق والمرافق الأساسية التى ستخدم كافة هذه المشروعات وتساهم فى الارتقاء بالظروف المعيشية لأهالى سيناء.