الدفاع الروسية: لقاءات مع شيوخ عشائر لبحث شروط التسوية فى سوريا





(أ ش أ)





أجرى المركز الروسى للمصالحة الوطنية فى سوريا ، مساء الأربعاء، لقاء عمل مع شيوخ عشائر ذوى نفوذ لدى فصائل المعارضة المسلحة.

وقال الجنرال يورى يفتوشينكو المتحدث باسم المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية والذى مقره مطار حميميم العسكرى بريف اللاذقية، إن اللقاء تناول أهم شروط المصالحة المطروحة من قبل الطرفين المتنازعين.

وذكر يفتوشينكو أن مركز حميميم أجرى 14 لقاء عمل واجتماعا تفاوضيا بشأن المصالحة فى سوريا.

وأضاف أن المركز يعمل مع قادة محافظة القنيطرة على التوصل إلى اتفاقات حول انضمام بلدات الحميدية ومجدولية وجباتا الخشب إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى مواصلة مفاوضات بالشأن ذاته مع فصائل المعارضة المسلحة فى أرياف حمص وحلب ودمشق وحماة.