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الدفاع الروسية: لقاءات مع شيوخ عشائر لبحث شروط التسوية فى سوريا

الخميس، 04 يناير 2018 12:00 ص
الدفاع الروسية: لقاءات مع شيوخ عشائر لبحث شروط التسوية فى سوريا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو


(أ ش أ)
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أجرى المركز الروسى للمصالحة الوطنية فى سوريا ، مساء الأربعاء، لقاء عمل مع شيوخ عشائر ذوى نفوذ لدى فصائل المعارضة المسلحة.

وقال الجنرال يورى يفتوشينكو المتحدث باسم المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية والذى مقره مطار حميميم العسكرى بريف اللاذقية، إن اللقاء تناول أهم شروط المصالحة المطروحة من قبل الطرفين المتنازعين.

وذكر يفتوشينكو أن مركز حميميم أجرى 14 لقاء عمل واجتماعا تفاوضيا بشأن المصالحة فى سوريا.

وأضاف أن المركز يعمل مع قادة محافظة القنيطرة على التوصل إلى اتفاقات حول انضمام بلدات الحميدية ومجدولية وجباتا الخشب إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى مواصلة مفاوضات بالشأن ذاته مع فصائل المعارضة المسلحة فى أرياف حمص وحلب ودمشق وحماة.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

متابع

انا زهقت

كالعادة...مفيش تقدم فى الازمة السورية...و بشار قاعد على قلوبنا

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