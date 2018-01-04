الخارجية الأمريكية: لا نريد ثورة فى إيران ولكن التغيير فقط





رويترز





أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها لا تريد ثورة فى إيران وإنما حدوث تغيير فقط.

وأوضح جيمس نائب وزير الخارجية الأمريكى، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، أن النظام الإيرانى يتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن بصمات إيران توجد فى كل من النزاعات وخاصة فى اليمن والعراق والمناطق الأخرى .