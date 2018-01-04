الخارجية الأمريكية: لا نريد ثورة فى إيران ولكن التغيير فقط

الخارجية الأمريكية: لا نريد ثورة فى إيران ولكن التغيير فقطالخميس، 04 يناير 2018 04:31 م
احتجاجات إيران
رويترز
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها لا تريد ثورة فى إيران وإنما حدوث تغيير فقط.
وأوضح جيمس نائب وزير الخارجية الأمريكى، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، أن النظام الإيرانى يتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن بصمات إيران توجد فى كل من النزاعات وخاصة فى اليمن والعراق والمناطق الأخرى .
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية النظام الإيرانى إلى احترام حقوق المواطنين الذين لديهم مطالب والتى يجب على الحكومة الاستماع إليها.وكانت الاحتجاجات قد بدأت الخميس الماضى، بعد مناطق إيرانية، وأدت حتى الآن إلى مقتل 22 شخصا، بحسب تقارير رسمية إيرانية
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