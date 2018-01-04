الحكومة تستهدف 20 مليون سائح بحلول 2020 بعائد 28.4 مليار دولار

الحكومة تستهدف 20 مليون سائح بحلول 2020 بعائد 28.4 مليار دولارالخميس، 04 يناير 2018 12:12 ص
سائخين
كتب : مصطفى عبد التواب
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كشفت تقارير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تستهدف زيادة أعداد السائحين خلال العام المالى الحالى 2017-2018، إلى 10.5 مليون سائح، و 20 مليون سائح بحلول عام -2019-2020.
وبحسب المؤشرات المستهدفة فأن الحكومة تسعى لزيادة أعداد الليالى السياحية خلال العام المالى الجارى إلى 94.5 مليون ليلة سياحية، و 200 مليون ليلة سياحية بحلول عام 2019-2020، فى حين تستهدف زيادة حجم الايرادات السياحية بنهاية العام المالى الجارى، إلى 7.8 مليار دولار، و 28.4 مليار دولار بحلول عام 2019-2020.
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