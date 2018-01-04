الحكومة تستهدف 20 مليون سائح بحلول 2020 بعائد 28.4 مليار دولار





كتب : مصطفى عبد التواب





كشفت تقارير وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تستهدف زيادة أعداد السائحين خلال العام المالى الحالى 2017-2018، إلى 10.5 مليون سائح، و 20 مليون سائح بحلول عام -2019-2020.

وبحسب المؤشرات المستهدفة فأن الحكومة تسعى لزيادة أعداد الليالى السياحية خلال العام المالى الجارى إلى 94.5 مليون ليلة سياحية، و 200 مليون ليلة سياحية بحلول عام 2019-2020، فى حين تستهدف زيادة حجم الايرادات السياحية بنهاية العام المالى الجارى، إلى 7.8 مليار دولار، و 28.4 مليار دولار بحلول عام 2019-2020.