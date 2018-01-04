الحكومة تخصص 530.4 مليون جنيه لمشروعات البيئة خلال العام الجارى





كتب : مصطفى عبد التواب





بلغ اجمالى الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج البيئة بخطة العام المالى الجارى 2017-2018، نحو 530.4 مليون جنيه، تمول الخزانة العامة 300 مليون جنيه منهم بنسبة 56.6% من اجمالى الاستثمارات المستهدفة لبرامج البيئة، بينما تمول المنح والمعوانات نحو 17.1% من اجمال الاستثمارات فى هذا القطاع بنحو 90.6 مليون جنيه، بينما شملت خطة الحكومة نحو 26.4% من اجمالى الاستثمارات فى هذا القطاع تحت بند مصادر اخرى، والتى قدرت بـ 139.8 مليون جنيه.

واستحوذ مشروع المخلفات البلدية الصلبة على النصيب الاكبر بواقع 60 مليون جنيه تمول الخزانة العامة منهم 20 مليون، يليه برنامج تطوير الفروع الاقلمية لجهاز شئون البيئة، بواقع 55 مليون جنيه، تمول الخزانة العامة نحو 15 مليون منهم، والبرنامج القومى للمخلفات الخطرة والصناعية باستثمارات 45 مليون جنيه تمول الخزانة العامة منهم 15 مليون جنيه.

وحصل برنامج حماية الطبيعة وإدارة المحميات الطبيعية على 34.5 مليون جنيه تمول الخزانة العامة منهم نحو 14.2 مليون، والبرنامج القومى لتحسين نوعية الهواء والذى حصل على 20.7 مليون جنيه، تمول الخزانة العامة منهم 14.2 مليون، ثم برنامج القرى الأكثر احتياجات والذى حصل على 15 مليون بتمويل كامل من الخزانة العامة.

وتمول الخزانة العامة أيضا بشكل كامل مشروع المخلفات الزراعية والذى خُصص له 15 مليون جنيه، والبرنامج القومى للتغيرات المناخية، بواقع 11.5 مليون جنيه تمول الخزانة العامة منهم مليون جنيه، وبرنامج التشجير والتخلص الأمن لمياة الصرف الصحى المعالجة بواقع 10 مليون تمول الخزانة 7 مليون جنيه، وتحت بند اخرى خصصت الحكومة 263.7 مليون جنيه تمول الخزانةالعامة منهم 183.8 مليون.



