الحريرى وبرى والسنيورة يستقبلون السفير السعودى الجديد لدى لبنان

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استقبل رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى مساء الأربعاء، السفير السعودى الجديد فى لبنان وليد اليعقوب، وذلك خلال زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما استقبل رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، السفير السعودى الجديد فى زيارة تعارف، حيث تم عرض التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية.



من جانبه استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة، السفير السعودي، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.