الجيش اليمنى يعلن قتل 1739 حوثيا فى محافظة حجة العام الماضى

الجيش اليمنى يعلن قتل 1739 حوثيا فى محافظة حجة العام الماضىالخميس، 04 يناير 2018 06:25 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
(أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمني، مقتل 1739 مسلحا حوثيا و147 قياديا ميدانيا من مليشيات الحوثي، خلال معارك للجيش الوطنى وغارات التحالف العربي، بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية خلال العام الماضى .
وذكر الجيش - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - أن المعارك مع مليشيات الحوثي، أسفرت عن مقتل 1739 حوثيا، وإصابة 3150 آخرين، فيما تم أسر 14 مسلحا حوثيا فى جبهتى حرض وميدى شمال غرب البلاد خلال العام الماضي.
وأشار البيان، إلى تدمير 223 من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى 86 مخزنا ومخبأ للسلاح تابعا لميليشيات الحوثي، لافتا إلى تحرير مناطق البريد والقفاحية والكتف وكامل الأحياء الشرقية لمديرية ميدي، فضلا عن إحكام الحصار على المدينة من جميع الاتجاهات، والسيطرة على وادى بن عبدالله شرق حرض
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