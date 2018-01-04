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التعليم: انتهاء تدريب الدفعة الأولى من المعلمين على برنامج بنك المعرفة

الخميس، 04 يناير 2018 01:00 ص
التعليم: انتهاء تدريب الدفعة الأولى من المعلمين على برنامج بنك المعرفة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء تدريبات الدفعة الأولى من المعلمين على برنامج الترقى على بنك المعرفة للمعلمين والتى بدأت أكتوبر الماضى.

 

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، الانتهاء من تدريب قرابة الـ330 ألف معلم حتى الآن، حيث تضمنت البرنامج انتهاء تدريب 26871 أخصائيًا فى الفترة من 7 أكتوبر وحتى 16 من الشهر نفسه خلال العام 2017، إضافة إلى 160654 من معلمى اللغات فى الفترة من 17 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر.

 

وتضمنت خطة الترقيات أيضًا تدريب 44643 من معلمى المدارس الفنية خلال المدة من 14 نوفمبر وحتى 28 ديسمبر الماضى.

 

وأوضحت المصادر، أنه وفقًا لخطة التدريب من المفترض أن تنطلق المرحلة الثانية بتدريب المرشحين من التخصصات الأدبية بإجمالى 60599 معلمًا خلال المدة من 21 يناير الجارى وحتى 1 مارس 2018، وسيتم تدريب 66969 من معلمى الأنشطة خلال المدة من 21 يناير الجارى وحتى 1 مارس المقبل، وكذلك تدريب 50614 من تخصص معلمى الفصل و1395 من تخصص معلمى التربية الخاصة أيضًا خلال الفترة من 21 يناير الجارى وحتى 1 مارس المقبل.


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