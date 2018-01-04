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التضامن: 500 ألف جنيه من البورصة لتطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية

الخميس، 04 يناير 2018 01:42 م
التضامن: 500 ألف جنيه من البورصة لتطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية جانب من توفير المستلزمات


كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، البورصة المصرية وفرت بعض احتياجات المؤسسات العاملة فى مجال رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بقيمة إجمالية 564.509 جنيه، ترسيخا لمبدأ المسئولية المجتمعية وفى إطار دعم جهود الوزارة  فى مجال تطوير مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وأضافت وزارة التضامن  الاجتماعى فى بيان اليوم الخميس، أن المبلغ المقدم من البورصة المصرية قد شمل قيمة شراء عدد من الأجهزة الكهربائية وقطع الأثاث لفائدة 6 مؤسسات للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى محافظة القاهرة بإجمالى 269.297 جنيه، وكذلك توفير احتياجات الأبناء من الأدوات والمستلزمات المدرسية فى بداية العام الدراسى2017/ 2018 لـ  34 مؤسسة من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بمحافظتى القاهرة والجيزة بقيمة 295.212 جنيه.

 

 


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التضامن

البورصة المصرية

مؤسسات الأطفال

الرعاية الأسرية



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