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البيت الأبيض بصدد منع موظفيه من استخدام هواتفهم الشخصية فى أوقات العمل

الخميس، 04 يناير 2018 05:07 م
البيت الأبيض بصدد منع موظفيه من استخدام هواتفهم الشخصية فى أوقات العمل البيت الأبيض


واشنطن /أ ش أ/
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابى ساندرز، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض سيبدأ فى منع موظفيه من استخدام هواتفهم المحمولة الشخصية خلال العمل.

وأضافت ساندرز، فى تصريحات نقلتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، أن "الأمن وسلامة النظم التكنولوجية فى البيت الأبيض تعد أولوية قصوى بالنسبة لإدارة ترامب".

وتابعت قائلةً "وبالتالى لن يُسمح بعد الآن باستخدام الأجهزة الشخصية الخاصة بالزوار والموظفين فى الجناح الغربى للبيت الأبيض"، وأشارت المتحدثة إلى أن الموظفين سيتمكنون من ممارسة أعمالهم على الأجهزة التى خصصتها الحكومة لهم، ويواصلون العمل نيابة عن الشعب الأمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك القواعد الجديدة، التى ترددت انباء عن فرضها من جانب كبير موظفى البيت الأبيض، جون كيلي، تعنى أن مساعدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لن يسمح لهم باستخدام هواتفهم المحمولة الشخصية داخل مجمع البيت الأبيض، ولا توجد إمكانية لكتابة الرسائل النصية على الهواتف التى خصصها البيت الأبيض لموظفيه، وهو ما زاد من شكاوى الموظفين.


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البيت الأبيض

منع موظفيه

استخدام هواتفهم الشخصية

أوقات العمل



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