البورصة تربح 2.7 مليار جنيه خلال جلسات أول أسبوع فى عام 2018

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه خلال جلسات أول أسبوع فى عام 2018الخميس، 04 يناير 2018 09:10 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 828.536 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 0.3% عن الأسبوع الماضى.
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 403.161 مليار جنيه إلى 396.942 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.5%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.878 مليار جنيه إلى 224.093 مليار جنيه بنسبة زيادة 1%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 625.039 مليار جنيه إلى 621.035 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.6%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 351 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 340 ألف سند تقريباً.
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