الإمارات تعيد الإجراءات المتبعة لحركة الطيران مع تونس قبل الظرف الطارئ





وكالات





قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، إنه "فى إطار العلاقة الثنائية مع الجمهورية التونسية الشقيقة، وحرصا على سلامة الملاحة الجوية، وكذلك فى إطار دفع الأخطار والتهديدات التى يجب تلافيهما على أوسع مدى".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أضافت الوزارة: "فى ضوء التواصل الأمنى المكثف والمعلومات التى تم الحصول عليها من الجانب التونسي، قررت السلطات المختصة فى دولة الإمارات عودة الإجراءات المتبعة لما كانت عليه من قبل الظرف الطارئ".