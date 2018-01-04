الأموال العامة تضبط شخصا ينصب على راغبى شراء الأراضى المستصلحة زراعيا





كتب محمود عبد الراضى





تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لنصبه على المواطنين من راغبى الاستثمار فى مجال شراء الأراضى المستصلحة زراعياً.

وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "عادل.م" موظف، مقيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محكوم عليه فى 3 قضايا "تبديد" بالحبس سنتين، بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى شراء أراضى الاستصلاح الزراعى من خلال إيهامهم امتلاكه مساحة 300 فدان من الأراضى المستصلحة زراعياً بنطاق محافظة الإسماعيلية، وتزويره خطابا يُفيد ملكيته للأرض المشار إليها منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته "صورة ضوئية من الخطاب"، وبمراجعة الهيئة المسئولة أفادت بأن الأرض تقع تحت ولايتها وأن العقد مزور كلياً، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم التوصل لاثنين من ضحاياه تعرضا لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهما من قبل المتهم .

ووجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.