video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط شخصا ينصب على راغبى شراء الأراضى المستصلحة زراعيا

الخميس، 04 يناير 2018 03:47 م
الأموال العامة تضبط شخصا ينصب على راغبى شراء الأراضى المستصلحة زراعيا اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق


تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لنصبه على المواطنين من راغبى الاستثمار فى مجال شراء الأراضى المستصلحة زراعياً.

وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام "عادل.م"  موظف، مقيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية محكوم عليه فى 3 قضايا "تبديد" بالحبس سنتين، بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى شراء أراضى الاستصلاح الزراعى من خلال إيهامهم امتلاكه مساحة 300 فدان من الأراضى المستصلحة زراعياً بنطاق محافظة الإسماعيلية، وتزويره خطابا يُفيد ملكيته للأرض المشار إليها منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته "صورة ضوئية من الخطاب"، وبمراجعة الهيئة المسئولة أفادت بأن الأرض تقع تحت ولايتها وأن العقد مزور كلياً، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم التوصل لاثنين من ضحاياه تعرضا لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهما من قبل المتهم .

ووجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة الأطباء تطلب لقاء نيابة الأموال العامة لحل أزمة الضرائب بالدقهلية

الداخلية تضبط متعهدى توريد وجبات غذائية لإضرارهم بالمال العام

الاموال العامة

الداخلية

اخبار الحوادث



لا تفوتك
الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة