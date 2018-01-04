الأمن القطرى يداهم منزل الشيخ سعود بن خليفة ويصطحبه لمكان غير معلوم

الأمن القطرى يداهم منزل الشيخ سعود بن خليفة ويصطحبه لمكان غير معلومالخميس، 04 يناير 2018 03:19 م
الشيخ سعود بن خليفة
كتبت مريم بدر الدين
إضافة تعليق
أعلن حساب "العرب مباشر"، عبر صفحته بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن جهاز الأمن القطرى داهم منزل الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى الكائن بالوكرة وأخذته لمكان غير معلوم، وذلك بعد صدور قرار منعه من السفر.
وكان خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية فى الخارج أكد صحة تصريحات الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى، بمنعة من السفر بأمر من رئيس وزراء الحمدين، وأن عليه قيد أمنى، مطالبًا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتدخل الفورى، حيث صدور منع سفر من غير وازع قانونى وحرمان الشيخ من حق العلاج.
الشيخ سعود بن خليفة
إضافة تعليق
اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار
وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة