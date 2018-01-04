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الأمن القطرى يداهم منزل الشيخ سعود بن خليفة ويصطحبه لمكان غير معلوم

الخميس، 04 يناير 2018 03:19 م
الأمن القطرى يداهم منزل الشيخ سعود بن خليفة ويصطحبه لمكان غير معلوم الشيخ سعود بن خليفة


كتبت مريم بدر الدين
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أعلن حساب "العرب مباشر"، عبر صفحته بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، أن جهاز الأمن القطرى داهم منزل الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى الكائن بالوكرة وأخذته لمكان غير معلوم، وذلك بعد صدور قرار منعه من السفر.

وكان خالد الهيل زعيم المعارضة القطرية فى الخارج أكد صحة تصريحات الشيخ سعود بن خليفة آل ثانى، بمنعة من السفر بأمر من رئيس وزراء الحمدين، وأن عليه قيد أمنى، مطالبًا المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتدخل الفورى، حيث صدور منع سفر من غير وازع قانونى وحرمان الشيخ من حق العلاج.

 

العرب مباشر
الشيخ سعود بن خليفة

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سعود بن خليفة

الامن القطرى

قطر



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