الأمم المتحدة: 20 قتيلاً فى تظاهرات إيران واعتقال المئات

الأمم المتحدة: 20 قتيلاً فى تظاهرات إيران واعتقال المئاتالخميس، 04 يناير 2018 05:48 م
الأمم المتحدة
كتب هيثم سلامة
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أكدت الأمم المتحدة، أن هناك تقارير تفيد بمقتل 20 شخصا فى التظاهرات بدولة إيران، وتوقيف المئات واحتجازهم فى الفترة الآخيرة، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
وذكر موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، فى تصريحات لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام،على ضرورة تجنب وقوع المزيد من العنف واحترام الحق فى التجمع السلمى وحرية التعبير وعلى أن تجرى أى مظاهرة بشكل سليمة.
وأفاد موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، أن المفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، حث السلطات الإيرانية على التعامل مع موجة الاحتجاجات فى أنحاء البلاد بعناية شديدة حتى لا تزيد من إشعال العنف والاضطرابات" وعلى التحقيق فى جميع حالات القتل والإصابات الخطيرة التى وقعت حتى الآن.
الأمم المتحدة
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