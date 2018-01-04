video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: 20 قتيلاً فى تظاهرات إيران واعتقال المئات

الخميس، 04 يناير 2018 05:48 م
الأمم المتحدة: 20 قتيلاً فى تظاهرات إيران واعتقال المئات الأمم المتحدة


كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق


أكدت الأمم المتحدة، أن هناك تقارير تفيد بمقتل 20 شخصا فى التظاهرات بدولة إيران، وتوقيف المئات واحتجازهم فى الفترة الآخيرة، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وذكر موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، فى تصريحات لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام،على ضرورة تجنب وقوع المزيد من العنف واحترام الحق فى التجمع السلمى وحرية التعبير وعلى أن تجرى أى مظاهرة بشكل سليمة.

وأفاد موقع مركز أنباء الأمم المتحدة، أن المفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، حث السلطات الإيرانية على التعامل مع موجة الاحتجاجات فى أنحاء البلاد بعناية شديدة حتى لا تزيد من إشعال العنف والاضطرابات" وعلى التحقيق فى جميع حالات القتل والإصابات الخطيرة التى وقعت حتى الآن.

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طهران تشكو فى الأمم المتحدة تدخّل واشنطن فى شؤونها الداخلية

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة تقيم "سهرة" لأصدقاء واشنطن فى التصويت حول القدس

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بإعادة فتح الخط الساخن بين الكوريتين

الأمم المتحدة

إيران

دولة إيران

تظاهرات إيران



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة