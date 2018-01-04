الأعلى للآثار يعلن زيادة أسعار زيارة المناطق الأثرية للمصريين والأجانب





كتبت ميرفت رشاد





أعلن المجلس الأعلى للآثار، زيادة رسوم زيارة المناطق الأثرية والمتاحف اعتبارا من 1 فبراير المقبل للمصريين، والأجانب اعتبارا من الأول من نوفمبر 2018.

وقرر المجلس زيادة أسعار الفتح الخاص لزيارة الأماكن "أهرامات الجيزة - معبد الأقصر – المتحف المصرى بالتحرير – قلعة صلاح الدين بالقاهرة – قصر الأمير محمد على بالمنيل" لتكون 15 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وذلك لمدة ساعتين فى غير مواعيد العمل الرسمية، مع تحصيل رسوم الزيارة على أن تطبق على الأجانب اعتبارا من نوفمبر المقبل.

ووافق المجلس على الدخول المجانى لرحلات المدارس الحكومية المصرية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية اعتبارا من فبراير المقبل، وتخفيض سعر التصريح السنوى غير المجانى لجميع المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة فى مواعيد العمل الرسمية لطلبة المدارس الثانوية الحكومية، ليكون بمبلغ 50 جنيها سنويا ولطلبة الجامعات الحكومية المصرية 125 جنيها سنويا .

وأعلن المجلس تخفيض تذكرة التصوير الفوتوغرافى والفيديو التذكارى داخل المتاحف للمصريين لتكون 20 جنيها بدلا من 50 جنيها على أن يطبق من فبراير المقبل، كما حدد المجلس التصوير الفوتوغرافى والفيديو التذكارى الشخصى غير التجارى بمعبدى أبو سمبل بمحافظة أسوان بمبلغ 300 جنيه، للمصرى والأجنبى اعتبارا من فبراير.

وقرر المجلس، تعديل مواعيد متحف النوبة بأسوان لتكون من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساءا، وذلك على ورديتين متواصلتين.