احالة 128 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتركهم العمل

الغربية - عادل ضرة

أحال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية 128 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتركهم العمل.

جاء ذلك خلال جولته التى قام بها اليوم لمتابعة سير العمل بالمستشفى، حيث تفقد اقسام الاستقبال والغسيل الكلوى بالمستشفى.

وبالتفتيش الإدارى على دفاتر الحضور والانصراف تبين غياب 128 منهم 61 طبيبا و41 تمريض و26 إدارى للعمل فقرر إحالتهم للتحقيق.