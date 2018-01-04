video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اتهام شخص بالتهديد بقتل ترامب أثناء زيارة لولاية يوتا الأمريكية

الخميس، 04 يناير 2018 07:16 ص
اتهام شخص بالتهديد بقتل ترامب أثناء زيارة لولاية يوتا الأمريكية ترامب


(رويترز)
إضافة تعليق


وجهت هيئة محلفين اتحادية أمريكية الاتهام إلى رجل باستغلال خط لتقديم البلاغات للشرطة من أجل التهديد بقتل الرئيس دونالد ترامب فى الشهر الماضى بينما كان يزور ولاية يوتا فى غرب البلاد.

وقالت وزارة العدل فى بيان إن هيئة المحلفين فى مدينة سولت ليك وجهت يوم الأربعاء تهمتين إلى ترافيس لوك دومينجيز (33 عاما) فيما يتعلق بالتهديد بقتل الرئيس إلى جانب اتهامات أخرى.

وذكرت متحدثة باسم مكتب الادعاء الاتحادى فى رسالة بالبريد الإلكترونى أن دومينجيز، المقيم فى سولت ليك والذى اعتقل يوم الأحد فى منطقة ساوث جوردان القريبة، وجه التهديدات من خلال إرسال رسالة بموقع إلكترونى لتقديم البلاغات إلى الشرطة المحلية.

وذكرت وثائق قضائية أن دومينجيز كتب فى الرابع من ديسمبر "استيقظت وقررت الذهاب لقتل الرئيس" مضيفا أنه يتوقع الموت على يد الشرطة.

واتهم دومينجيز أيضا بتوجيه تهديد منفصل للرئيس فى نفس اليوم بينما كان يزور يوتا. وفى ذلك التهديد وصف دومينجيز ترامب بأنه لا يؤيد المساواة بين الرجل والمرأة وعنصرى ومناهض للمثليين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمانية موريتانية تطالب ترامب بالتراجع عن قراره حول القدس

ترامب يحل لجنة مكلفة ببحث مزاعم تزوير الانتخابات

ترامب

اخبار ترامب

اخبار العالم

اخبار امريكا



لا تفوتك
الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة