اتهام شخص بالتهديد بقتل ترامب أثناء زيارة لولاية يوتا الأمريكية





(رويترز)





وجهت هيئة محلفين اتحادية أمريكية الاتهام إلى رجل باستغلال خط لتقديم البلاغات للشرطة من أجل التهديد بقتل الرئيس دونالد ترامب فى الشهر الماضى بينما كان يزور ولاية يوتا فى غرب البلاد.

وقالت وزارة العدل فى بيان إن هيئة المحلفين فى مدينة سولت ليك وجهت يوم الأربعاء تهمتين إلى ترافيس لوك دومينجيز (33 عاما) فيما يتعلق بالتهديد بقتل الرئيس إلى جانب اتهامات أخرى.

وذكرت متحدثة باسم مكتب الادعاء الاتحادى فى رسالة بالبريد الإلكترونى أن دومينجيز، المقيم فى سولت ليك والذى اعتقل يوم الأحد فى منطقة ساوث جوردان القريبة، وجه التهديدات من خلال إرسال رسالة بموقع إلكترونى لتقديم البلاغات إلى الشرطة المحلية.

وذكرت وثائق قضائية أن دومينجيز كتب فى الرابع من ديسمبر "استيقظت وقررت الذهاب لقتل الرئيس" مضيفا أنه يتوقع الموت على يد الشرطة.

واتهم دومينجيز أيضا بتوجيه تهديد منفصل للرئيس فى نفس اليوم بينما كان يزور يوتا. وفى ذلك التهديد وصف دومينجيز ترامب بأنه لا يؤيد المساواة بين الرجل والمرأة وعنصرى ومناهض للمثليين.