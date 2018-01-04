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إعادة 40 مهاجرا جزائريا غير شرعيين من إسبانيا

الخميس، 04 يناير 2018 01:01 ص
إعادة 40 مهاجرا جزائريا غير شرعيين من إسبانيا مهاجرون - أرشيفية


أ ف ب
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 أعيد 40 مهاجرا جزائريا غير شرعيين، الأربعاء، من اسبانيا حيث كانوا يحاولون الاستقرار بشكل غير قانوني، وذلك بعد أيام من وفاة أحد رفاقهم فى ظروف غامضة فى مركز احتجاز فى جنوب اسبانيا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

وأوضح المصدر أن المهاجرين الأربعين الذين كانوا ابحروا منتصف ديسمبر 2017 من ساحل مستغانم (355 كلم غربى العاصمة) قبل أن يعترضهم حرس السواحل الاسبان، اعيدوا إلى وهران فى غرب الجزائر على متن سفينة ركاب.

وذكرت قناة النهار الجزائرية الخاصة أن المهاجرين الأربعين كانوا محتجزين مع مواطنهم الذى توفى ويدعى محمد بودربالة.

 


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