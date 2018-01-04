إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية

حادث - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بطريق اليافطة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية .
تلقت مديرية امن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق اليافطه بدائرة المركز .
بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل قيادة " خ . ر . ا " سائق ومقيم دائرة مركز أشمون، وسيارة نقل قيادة " م. س . ح " سائق ومقيم دائرة المركز، ووقع الحادث نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة الأولى، ما أدى الى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها واصطدامها بالسيارة الثانية.
وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص من مستقلى السيارة الأولى لخدوش وكدمات بسيطة بالجسم، وتم نقلهم الى مستشفى السادات .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
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