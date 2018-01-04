video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 07:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية

الخميس، 04 يناير 2018 06:57 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية حادث - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق


أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بطريق اليافطة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية .

تلقت مديرية امن المنوفية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق اليافطه بدائرة المركز .

بالانتقال والفحص، تبين أن طرفى الحادث سيارة نقل قيادة " خ . ر . ا " سائق ومقيم دائرة مركز أشمون، وسيارة نقل قيادة " م. س . ح "  سائق ومقيم دائرة المركز، ووقع الحادث نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة الأولى، ما أدى الى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها واصطدامها بالسيارة الثانية.

وأسفر الحادث عن  إصابة 7 أشخاص من مستقلى السيارة الأولى لخدوش وكدمات بسيطة بالجسم، وتم نقلهم الى مستشفى السادات .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات. 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة عاملين إثر سقوطهما داخل خزان غراء بمصنع بالمنوفية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية امن المنوفية

السادات

حادث تصادم



لا تفوتك
الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

الرقابة الإدارية تضبط 75 متهما بالاتجار فى البشر والتربح والتزييف والرشوة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة