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إصابة مجند فى حادث انقلاب سيارة شرطة بالغربية

الخميس، 04 يناير 2018 03:01 م
إصابة مجند فى حادث انقلاب سيارة شرطة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية


الغربية - عادل ضرة
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أصيب مجند بإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة الشرطة الخاصة بالمقدم أحمد العايدى مفتش مباحث مركزى قطور وطنطا، إثر انفجار إطار السيارة الأمامى وانقلابها على الطريق واصطدامها بسيارتين، وتم نقل المجند للمستشفى لإسعافه.
 
 
وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة الشرطة المخصصة للمقدم أحمد العايدى مفتش مباحث مركزى قطور وطنطا، إثر انفجار إطار السيارة الأمامى، وتسبب الحادث فى إصابة المجند قائد السيارة، وتم نقله بالإسعاف للمستشفى.

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