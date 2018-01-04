أوقاف المنيا: حصر المساجد التى تضم أضرحة تمهيدا لتشديد الحراسة عليها





المنيا- حسن عبد الغفار





وجه الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، مديرى الإدارات، بحصر المساجد التى تضم أضرحة، وتشديد الحراسة عليها، وكذا مساجد الصوفية إن وجدت وتكثيف المرور للتأكد من إنتظام سير العمل، وحصر وجرد المكتبات وتنقيتها من الكتب التى تحمل أفكارًا لا تتفق ووسطية الإسلام وتتحمل كل إدارة مسئوليتها عن ذلك، وتوجيه حملات للتأكد من ذلك، وأنشاء وتفعيل مجالس الإدارات بالمساجد والزوايا، وفق تعليمات الوزارة.

وعقد "عبد الرازق" اجتماعًا بمديرى الإدارات الفرعية بالمديرية، بحضور الشيخان البدرى السمان ركابى وكيل المديرية، وحسانين عبدالحكم حسانين مدير الدعوة، ونبه خلاله بحصر ومتابعة العمالة الوهمية لكل إدارة وذلك بمعرفة مدير الإدارة شخصيًا، والتأكد من أنهم يتقاضون حقوقهم المالية، واتخاذ الإجراء اللازم حال عدم التواجد، والتنبيه على الأئمة بكل إدارة بضرورة تقديم تقرير يفيد الأداء للخطب والقوافل والدروس عن الشهر، وذلك للتأكد من أحقية الإمام للمقابل المادى المحرر له بالاستمارة على أن يتم تقديم كشوف المستحقات المالية من الإدارة للمديرية.

وشدد وكيل الأوقاف، على مراجعة كشوف المستحقات المالية لجميع الفئات بالإدارة مراجعة دقيقة وإنجاز ما يلزم نحو ما يجب خصمه تنفيذًا للجزاء أو انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب وذلك حفاظًا على المال العام وحتى يتحمل كل مسئوليته عن عمله، مع عمل سجلات حصر المساجد التى بها عداد كهرباء مسبق الدفع والتى بها عداد كهرباء.