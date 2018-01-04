video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 04 يناير 2018 11:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أنقرة: الحكم على مصرفى تركى فى نيويورك "تدخل فى الشئون الداخلية"

الخميس، 04 يناير 2018 10:01 ص
أنقرة: الحكم على مصرفى تركى فى نيويورك "تدخل فى الشئون الداخلية" الشرطة التركية


إضافة تعليق


 هاجمت أنقرة بعنف الخميس، إدانة محكمة فى نيويورك لمصرفى تركى بالتورط فى مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية التركية فى بيان إنه بهذا القرار الذى صدر الأربعاء "تدخلت المحكمة الأمريكية فى الشئون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق".

وقالت السفارة الأمريكية فى العاصمة التركية أنقرة الأسبوع الماضى، إنها رفعت كل القيود على خدمات التأشيرات بعد أن قدمت تركيا ضمانات بشأن موظفين محتجزين من السفارة لتخفف من حدة أزمة استمرت شهورا.

وقالت السفارة فى بيان "بناء على الالتزام بالضمانات فإن وزارة الخارجية على ثقة من أن الوضع الأمنى تحسن بشكل كاف يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات فى تركيا".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال لديها بواعث قلق بشأن المزاعم ضد موظفيها. 

ومن جانبه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستستأنف بشكل كامل خدمات التأشيرات الأمريكية فى تركيا بعد خلاف دبلوماسى بشأن موظفين محليين ومواطنين أمريكيين اعتقلوا خلال حالة الطوارئ فى أنقرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة التركية تعتقل المتظاهرين ضد قرار ترامب بشأن القدس

الشرطة التركية تستدعى مسؤولا من مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى

تركيا

اخبار تركيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

أردوغان يعتقل عشرات الجنود على خلفية تحركات الجيش

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

"رحلة متعب مع الدقيقة 90 حتى الرحيل".. 24 بطولة و123 هدفا مع الأحمر منها 17 فى اللحظات الحاسمة.. مسلسل خلافاته مع البدرى تسبب فى "تقاعده".. والهروب من "الدكة" لـ"التعاون" طوق النجاة لمشاركته بالمونديال

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

حلال على حزب الله حرام على الإيرانيين.. كم تبلغ تكلفة فاتورة دعم إيران لحزب الله؟.. طهران مولت الحزب بـ800 مليون دولار سنويا..وأنفقت 25 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان لداوفع أبرزها بسط النفوذ والسيطرة على بيروت

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

محمد صلاح ينتظر تكرار إنجاز الخطيب والفوز بجائزة أفضل أفريقى اليوم

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

تقارير : عبد الله السعيد يوافق على الرحيل للأهلى السعودى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة