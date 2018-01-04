أنقرة: الحكم على مصرفى تركى فى نيويورك "تدخل فى الشئون الداخلية"









هاجمت أنقرة بعنف الخميس، إدانة محكمة فى نيويورك لمصرفى تركى بالتورط فى مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية التركية فى بيان إنه بهذا القرار الذى صدر الأربعاء "تدخلت المحكمة الأمريكية فى الشئون الداخلية لتركيا بشكل غير مسبوق".

وقالت السفارة الأمريكية فى العاصمة التركية أنقرة الأسبوع الماضى، إنها رفعت كل القيود على خدمات التأشيرات بعد أن قدمت تركيا ضمانات بشأن موظفين محتجزين من السفارة لتخفف من حدة أزمة استمرت شهورا.

وقالت السفارة فى بيان "بناء على الالتزام بالضمانات فإن وزارة الخارجية على ثقة من أن الوضع الأمنى تحسن بشكل كاف يسمح بالاستئناف الكامل لخدمات التأشيرات فى تركيا".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة لا تزال لديها بواعث قلق بشأن المزاعم ضد موظفيها.

ومن جانبه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستستأنف بشكل كامل خدمات التأشيرات الأمريكية فى تركيا بعد خلاف دبلوماسى بشأن موظفين محليين ومواطنين أمريكيين اعتقلوا خلال حالة الطوارئ فى أنقرة.