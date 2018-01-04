أمريكا تضيف 10 دول جديدة بقائمة منتهكى الحريات الدينية فى العالم





(أ ش أ)





أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الدول فى قائمة الدول التى تنتهك الحريات الدينية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت - فى بيان أصدرته بهذا الصدد - كلا من الصين وميانمار وكوريا الشمالية وايران بوصفها من الدول التى تعتبر مبعث شعور خاص بالقلق فيما يتعلق بانتهاك قانون الحريات الدينية فى العالم الصادر عام 1998.

وأشارت الخارجية الأمريكية الى أن باكستان أضيفت على وجه الخصوص الى "قائمة مراقبة خاصة" بالنظر الى ارتكابها انتهاكات خطيرة للحريات الدينية.

وأضافت الخارجية الأمريكية الى ذات القائمة السودان واريتريا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وقالت الخارجية الأمريكية " إن حماية الحريات الدينية يعتبر أمرا حيويا بالنسبة للاستقرار والسلام والرفاهية وإن الغرض من إدراج الدول العشر المشار اليها يتمثل فى الرغبة فى تشجيعها على احترام الحريات الدينية بها بشكل أكبر".