video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تضيف 10 دول جديدة بقائمة منتهكى الحريات الدينية فى العالم

الخميس، 04 يناير 2018 09:13 م
أمريكا تضيف 10 دول جديدة بقائمة منتهكى الحريات الدينية فى العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(أ ش أ)
إضافة تعليق


أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية عددا من الدول فى قائمة الدول التى تنتهك الحريات الدينية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت - فى بيان أصدرته بهذا الصدد - كلا من الصين وميانمار وكوريا الشمالية وايران بوصفها من الدول التى تعتبر مبعث شعور خاص بالقلق فيما يتعلق بانتهاك قانون الحريات الدينية فى العالم الصادر عام 1998.

وأشارت الخارجية الأمريكية الى أن باكستان أضيفت على وجه الخصوص الى "قائمة مراقبة خاصة" بالنظر الى ارتكابها انتهاكات خطيرة للحريات الدينية.

وأضافت الخارجية الأمريكية الى ذات القائمة السودان واريتريا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وقالت الخارجية الأمريكية " إن حماية الحريات الدينية يعتبر أمرا حيويا بالنسبة للاستقرار والسلام والرفاهية وإن الغرض من إدراج الدول العشر المشار اليها يتمثل فى الرغبة فى تشجيعها على احترام الحريات الدينية بها بشكل أكبر".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتعطل رحلات الطيران وتتسبب فى وفاة العشرات

عاصفة ثلجية تجتاح أمريكا وتعطل رحلات الطيران وتتسبب فى وفاة العشرات

أمريكا

الحريات الدينية

اخبار امريكا

الدين



لا تفوتك
مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

مطالب داخل الزمالك باستمرار نيبوشا لتحمل مسئولية مباراة القمة

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

اشتباك إيطالى ـ بريطانى بسبب "ريجينى".. صحافة روما تنتقد مماطلة لندن فى التحقيقات.. "جارديان" البريطانية تزعم: إيطاليا تحاول استغلال تعاطف مها عزام مع الإخوان.. ووكالة إيطالية: نفذت جريمتها واختفت عن الأنظار

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

وحدها لكن ونسانة.. "همسة" خاضت مغامرة بالدراجة من القاهرة لسيناء فى 8 أيام تحت شعار "مصر آمنة".. تؤكد: تلقيت ردود فعل محبطة "سيتم اختطافك واغتصابك وسنعثر عليكى ميتة".. وأعشق المغامرات وتسلق الجبال وشعرت بالأمان

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

صور.. ننشر الشكل النهائى لكنيسة العاصمة الإدارية ومقر قداس عيد الميلاد

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

ننشر أول صور لبطلة كليب "بص أمك" داخل المحكمة أثناء تجديد حبسها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة