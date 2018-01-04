أسعار النفط اليوم الخميس 4-1-2017 وبرنت يسجل 68.13 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر





ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس 4-1-2018 حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت نحو 68.13 دولار للبرميل ، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 62.12 دولار للبرميل. ولامست العقود 62.17 دولار قبل ذلك بقليل وهو أعلى مستوياتها منذ مايو 2015.

وبهذا الصعود فإن أسعار النفط تكون ارتفعت إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد على عامين ونصف العام، لتبلغ مستويات لم تُسجل منذ بداية موجة انخفاض أسواق السلع الأولية فى 2014-2015.

أسعار النفط تتلقى دعما من احتجاجات إيران



وتتلقى أسعار النفط دعما من التوترات فى إيران، التى تعد ثالث أكبر منتج للنفط داخل منظمة الأوبك، على الرغم من أن الاضطرابات فى إيران لم تؤثر على حجم إنتاج البلاد من الخام.

وتزداد السوق تفاؤلا بالنفط فى الوقت الذى تقترب فيه مستويات المخزون من متوسط خمس سنوات، كما يتلقى النفط دعما أيضا بسبب تخفيضات الإنتاج الجارية التى تقودها أوبك، وتلقت الأسعار دعما من أسواق الأسهم الآسيوية التى حومت قرب أعلى مستوى فى 10 سنوات يوم الخميس وسط بيانات قوية من اقتصادات رئيسية بما فى ذلك الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، وحفز انخفاض كبير لدرجات الحرارة فى الولايات المتحدة أيضا الطلب فى الأجل القصير خاصة على زيت التدفئة.

معهد البترول: مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط 5 ملايين برميل



فيما قال معهد البترول الأمريكى يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضى بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير

وأظهر بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام انخفضت خمسة ملايين برميل فى الأسبوع المنتهى فى التاسع والعشرين من ديسمبر لتصل إلى 427.8 مليون برميل فى حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 5.1 مليون برميل

وتراجعت مخزونات الخام فى مركز التسليم فى كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.1 مليون برميل، وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 1.8 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 2.2 مليون برميل

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التى تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت 4.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 477 ألف برميل، وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 280 ألف برميل يوميا إلى 7.6 مليون برميل يوميا.