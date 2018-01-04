أسعار الذهب اليوم الخميس 4-1-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم الخميس 4-1-2018 فى مصر وعيار 21 يسجل 642 جنيها للجرامالخميس، 04 يناير 2018 01:10 م
الذهب
كتب - إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 4-1-2018 لتسجل 642 جنيه لعيار 21 بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا، ويكون إجمالى التراجع جنيهين فقط لكل عيار.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 21 : 642 جنيها
عيار 18: 551 جنيها
عيار 24: 725 جنيها
الجنيه الذهب :5136 جنيها
الأوقية: 1311 دولارا
وشهد سوق الذهب فى مصر خلال الثلاثة أسابيع الماضية أفضل فترات له منذ بداية موجة الارتفاع الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب عقب تحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه" فى نوفمبر 2016.
أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.
سعر الذهب فى مصر
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
مصنعية جرام الذهب فى مصر
مصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
خدمة أسعار الذهب
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
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