أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 4-1-2018





كتب هانى الحوتى





ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 4-1-2018.

البورصة توقف التداول على 7 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات-1، جلاكسو سميثكلاين، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل.



البورصة تخسر 424 مليون جنيه أنهت البورصة البورصة، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات لليوم الثانى على التوالى، بضغوط بيعية من عمليات جنى الأرباح، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 424 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 828.535 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 922 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 528 ألف جنيه، 168.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 61.7 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، 64.1 على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% عند مستوى 2568 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 14508 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 832 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 536 نقطة.

وارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 94 شركة، ولم تتغير 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 9.96 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%

- حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات-1 بسعر إغلاق 12.40 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.87%

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 40.93 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.31%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.46%

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 19.91 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.85%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 29.21 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.74%

- الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف بسعر إغلاق 0.36 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.26%

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 29.16 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 7.23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%

- جى بى اوتو بسعر إغلاق 4.65 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%