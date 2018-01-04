أردوغان: روحانى أبلغنى استقرار الأمور خلال يوم أو يومين على الأكثر

أردوغان: روحانى أبلغنى استقرار الأمور خلال يوم أو يومين على الأكثرالخميس، 04 يناير 2018 04:52 م
الرئيس الإيرانى حسن روحانى ونظيره التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
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قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن نظيره الإيرانى حسن روحانى أبلغه أن الوضع فى إيران سيستقر خلال يوم أو يومين، وذلك فى كلمى لتلفزيون فرنسى.
وأوضح أردوغان أن هناك أجانب يعملون كمحرضين فى إيران.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها لا تريد ثورة فى إيران وإنما حدوث تغيير فقط.
وأوضح جيمس نائب وزير الخارجية الأمريكى، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، أن النظام الإيرانى يتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن بصمات إيران توجد فى كل من النزاعات وخاصة فى اليمن والعراق والمناطق الأخرى .
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية النظام الإيرانى إلى احترام حقوق المواطنين الذين لديهم مطالب والتى يجب على الحكومة الاستماع إليها.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها لا تريد ثورة فى إيران وإنما حدوث تغيير فقط.
وأوضح جيمس نائب وزير الخارجية الأمريكى، فى تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية، أن النظام الإيرانى يتدخل فى الشئون الداخلية للبلاد بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن بصمات إيران توجد فى كل من النزاعات وخاصة فى اليمن والعراق والمناطق الأخرى .
ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية النظام الإيرانى إلى احترام حقوق المواطنين الذين لديهم مطالب والتى يجب على الحكومة الاستماع إليه
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