أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 4-1-2018





كتب هانى الحوتى





تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4-1-2018، وجاءت أبرزها إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية أورنج مصر للاتصالات، وحق اكتتاب الشركة، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.



إلغاء العمليات المنفذة على أورنج قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية أورنج مصر للاتصالات، وحق اكتتاب الشركة، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك قبل الإعلان المعلن فى تمام الساعة 10:07:5. قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية أورنج مصر للاتصالات، وحق اكتتاب الشركة، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك قبل الإعلان المعلن فى تمام الساعة 10:07:5.

وفى بيان منفصل، أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، أن القيمة العادلة لسعر حق اكتتاب الشركة يبلغ 0.90 جنيه، وذلك وفقا لتقرير القيمة العادلة والذى كان قد حدد قيمة الشركة 2.454 مليار جنيه بقيمة عادلة للسهم الواحد 24.54 جنيه على أن تصبح القيمة العادلة لسهم الشركة بعد إتمام عملية زيادة رأس المال المصدر هو 10.91 جنيه، واستنادا على أن سعر السهم فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر للشركة يبلغ 10.01 جنيه ( القيمة الاسمية للسهم البالغة عشرة جنيهات مصرية مضافا إليها قرش كمصروفات اصدار).

ويبلغ سعر سهم شركة أورنج مصر للاتصالات، وفقا لإقفال جلسة أمس، 37.79 جنيه، فيما يبلغ حق الاكتتاب 11.29 جنيه.

البورصة تلغى عمليات 8 عملاء بسبب التلاعب قررت إدارة البورصة، إلغاء العمليات المنفذة من 8 عملاء على الورقة المالية مصر لصناعة الكيماويات، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك لمخالفة أحكام المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992. قررت إدارة البورصة، إلغاء العمليات المنفذة من 8 عملاء على الورقة المالية مصر لصناعة الكيماويات، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك لمخالفة أحكام المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإلتزام تضمنته المادة 11 من قانون سوق رأس المال، بأن يكون مراقبى حساباتها من المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والمنشور بياناتهم وأرقام قيدهم على موقع الهيئة الإلكترونى، وبما لا يخل فى الوقت ذاته باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حسابات الشركات الخاضعة لرقابته.

وأكدت الرقابة، فى كتاب دورى نشرته البورصة، بأن عدم الامتثال لما أوجبته المادة 11 سيترتب عليه عدم قبول الهيئة للقوائم المالية الدورية أو السنوية التى تقدمت الشركات المشار إليها وما قد يترتب على ذلك من آثار وتبعات قانونية على الشركة والقائمين على إداراتها.



البورصة تخسر 424 مليون جنيه