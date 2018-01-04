أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 4-1-2018

أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 4-1-2018الخميس، 04 يناير 2018 11:00 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 4-1-2018، وجاءت أبرزها إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية أورنج مصر للاتصالات، وحق اكتتاب الشركة، خلال جلسة تداول اليوم الخميس.
إلغاء العمليات المنفذة على أورنجقررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية أورنج مصر للاتصالات، وحق اكتتاب الشركة، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك قبل الإعلان المعلن فى تمام الساعة 10:07:5.
وفى بيان منفصل، أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، أن القيمة العادلة لسعر حق اكتتاب الشركة يبلغ 0.90 جنيه، وذلك وفقا لتقرير القيمة العادلة والذى كان قد حدد قيمة الشركة 2.454 مليار جنيه بقيمة عادلة للسهم الواحد 24.54 جنيه على أن تصبح القيمة العادلة لسهم الشركة بعد إتمام عملية زيادة رأس المال المصدر هو 10.91 جنيه، واستنادا على أن سعر السهم فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر للشركة يبلغ 10.01 جنيه ( القيمة الاسمية للسهم البالغة عشرة جنيهات مصرية مضافا إليها قرش كمصروفات اصدار).
ويبلغ سعر سهم شركة أورنج مصر للاتصالات، وفقا لإقفال جلسة أمس، 37.79 جنيه، فيما يبلغ حق الاكتتاب 11.29 جنيه.
البورصة تلغى عمليات 8 عملاء بسبب التلاعبقررت إدارة البورصة، إلغاء العمليات المنفذة من 8 عملاء على الورقة المالية مصر لصناعة الكيماويات، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك لمخالفة أحكام المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإلتزام تضمنته المادة 11 من قانون سوق رأس المال، بأن يكون مراقبى حساباتها من المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة والمنشور بياناتهم وأرقام قيدهم على موقع الهيئة الإلكترونى، وبما لا يخل فى الوقت ذاته باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حسابات الشركات الخاضعة لرقابته.
وأكدت الرقابة، فى كتاب دورى نشرته البورصة، بأن عدم الامتثال لما أوجبته المادة 11 سيترتب عليه عدم قبول الهيئة للقوائم المالية الدورية أو السنوية التى تقدمت الشركات المشار إليها وما قد يترتب على ذلك من آثار وتبعات قانونية على الشركة والقائمين على إداراتها.
البورصة تخسر 424 مليون جنيه
أنهت البورصة البورصة، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعى لكافة المؤشرات لليوم الثانى على التوالى، بضغوط بيعية من عمليات جنى الأرباح، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 424 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 828.535 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 922 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 528 ألف جنيه، 168.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 61.7 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه، 64.1 على التوالى.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% عند مستوى 2568 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 14508 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 832 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 536 نقطة.
وارتفعت أسهم 45 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 94 شركة، ولم تتغير 42 شركة.
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