"آذان وترانيم جيران من سنين" مسجد السيدة حورية يحتضن مطرانيه بنى سويف





بنى سويف :هانى فتحى





"الدين لله والوطن للجميع"، هكذا يعيش اهالى محافظة بنى سويف مسلمين وأقباط منذ قديم الزمان، كنائس تجاور المساجد، أجراس الكنائس تلاصق أذان المساجد فى ملحمة دينية جميلة .

"مسجد السيدة حورية ومطرانيه بنى سويف جيران منذ زمن"، وسط مدينة بنى سويف، وداخل إحيائها القديم، تتجسد ملحمة وطنية، حيث يشهد شارع "إسلام" بوسط مدينة بنى سويف، أقدم منشئتان دينية منذ قديم الزمن، فمسجد السيدة حورية ومطرانيه بنى سويف، يعدان أقدم جيران فى تلك المنطقة التى تشهد يوميا توافد المسلمين والأقباط عليهما لأداء الصلوات، وأخذ الدروس الدينية والتشفع بالروحانيات داخلهما .

مسجد السيدة حورية ومطرانيه بنى سويف، لا يفصلها سوى الجدران، فالمسجد والكنيسة متلاصقان منذ إنشائهما، ويستمع الأهالى لتناغم صوت الأذان مع جرس الكنيسة .

ومطرانيه بنى سويف، تم بنائها عام 1909، وتم تجديدها عدة مرات فى عام 1925، وفى عام 1958، وفى عام 1972، وفى عام 1997، وفى عام 1980 تم توسيعها وتجديدها، حيث تم إضافة مساحة 300 م، وتم زرع أعمدة، وفى عام 2002 تم تجديدها وتجديد حامل الأيقونات، وفى عام 2010 تم تجديدها وتركيب حامل أيقونات جديد، وانتهى تجديدها بالشكل الحالى فى ديسمبر 2010.

أما مسجد السيدة حورية، فهى "زينب الحسينية شرف الدين" ويمتد نسبها إلى الإمام أبى عبد الله الحسين بن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين، ولقبت "حورية" بسبب جمالها وورعها الملائكى، كما عاشت حياتها عذراء طاهرة.

ويشهد مولد السيدة حورية، توافد الآلاف من أهالى المحافظة للتقرب من مقام السيدة حورية، وزيارة قبرها والاستمتاع بالروحانيات الجميلة داخل المسجد، وشراء الحلوى من الباعة الموجودين أمامه.

ورصد "اليوم السابع"، عدد المساجد والزوايا الحكومية والأهلية والكنائس والأديرة بمحافظة بنى سويف، والتى يبلغ عددها 2584 مسجدا حكوميا، و 657 مسجدا أهليا، و 456 زاوية حكومية، و 174 زاوية أهلية، ويوجد على مستوى المحافظة 97 كنيسة و 37 ديرا.

وحسب احصائية صادرة عن محافظة بنى سويف، حصل "اليوم السابع" على نسخه منها، لتوزيع المساجد والزوايا فى محافظة بنى سويف، على المراكز الإدارية السبع بالمحافظة، ومنها مركز ومدينة بنى سويف، فيها 482 مسجد حكومى، و79 مسجد أهلى، و 220 زاوية حكومية، و 78 وزاوية أهلية .

وفى مركز ببا، 385 مسجد حكومى، و 62 مسجد أهلى، و 57 زاوية حكومية، 37 وزاوية أهلية، أما فى مركز الواسطى شمال المحافظة، فيوجد 422 مسجد حكومى، و152 مسجد أهلى، و30 زاوية حكومية، و 10 زاويا أهلية.

أما فى مركز ناصر، فيوجد 354 مسجدا حكوميا، و 82 مسجد أهلى، و 37 زاوية حكومية، و9 زاويا أهلية، أما فى مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة، فيوجد 226 مسجدا حكوميا، و 76 مسجدا أهليا، ويوجد بالمركز 50 زاوية حكومية و6 زاويا أهلية.

فيما يوجد بمركز الفشن، 352 مسجدا حكوميا، و65 مسجدا أهليا، وتوجد 31 زاوية حكومية، و21 زاوية أهلية، بينما يوجد فى مركز أهناسيا 363 مسجدا حكوميا، و141 مسجدا أهليا فيما يوجد بالمركز 31 زاوية حكومية، و13 زاوية أهلية .

أما الكنائس والأديرة، فيوجد فى بنى سويف 25 كنيسة، و18 ديرا، وفى مركز ببا 16 كنيسة، و3 أديرة، وفى مركز الواسطى 9 كنائس، و4 أديرة، وفى مركز ناصر 10 كنائس، و3 أديرة، وفى مركز سمسطا 6 كنائس ولا توجد أديرة .

بينما تعتلى الفشن، المركز الاول فى عدد الكنائس، و الثالث فى عدد الاديرة، فيوجد بها 26 كنيسة، و4 أديرة، أما فى مركز إهناسيا فتتساوى عدد الكنائس مع عدد الأديرة، وكلاهما 5 كنائس و5 أديرة.