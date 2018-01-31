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91 % نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية الأزهرية بنات بدمياط

الأربعاء، 31 يناير 2018 06:27 م
91 % نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية الأزهرية بنات بدمياط الشيخ عبد العزيز النجار مدير المنطقة الأزهرية


دمياط - عبده عبد البارى
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أعلنت المنطقة الأزهرية بدمياط نتيجة امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبلغت نسبة النجاح فى الشهادة الابتدائية 84%، بينما بلغت نسبة النجاح فى الشهادة الإعدادية 77.5 %بنين والبنات 91 %. 

وكان الشيخ عبد العزيز النجار قد أعلن ترتيب الطلاب العشرة الاوائل فى الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة وكانت كالتالى: آلاء عصام طمان معهد فتيات المدينة المنورة الأولى وحصلت على بنسبة 100% ثم أمنية السعيد حسين بمعهد فتيات دمياط الثانية بنسبة 99.22% وسارة مسعد الباز معهد فتيات دمياط النموذجى الثالثة بنسبة 99.22% وفتحية عوض مجاهد معهد فتيات فارسكور الرابعة بنسبة 99.22% ومالك اشرف سالم معهد بنين الناصرية الخامس بنسبة 99.22% وآلاء محمود عمر معهد القشاوى السادسة بنسبة 98.82% ودعاء زين عثمان الدالى معهد فتيات الروضة السابعة 98.82% وسارة اسلام باز معهد فتيات الروضة الثامنة بنسبة98.82% سلوان محمود عيد معهد فتيات نور الاسلام النموذجى التاسعة بنسبة 98.82% وهاجر يوسف فودة معهد فتيات عزبة البرج النموذجى العاشرة 98.82% .

 

 


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